Las detestables andanzas de un tal Iñaki Anasagasti

Hay personas que sirven para todo y que pueden ser o hacerse pasar por demócratas, fascistas vasco-españoles, venezolanos, nazis, horteras, corruptos, racistas… pero pocos como Iñaki Anasagasti pueden ser todo eso a la vez.

No cabe duda de que si hubiera nacido a principios del siglo pasado hubiera sido feliz en la Gestapo persiguiendo judíos (aunque hubiera preferido perseguir palestinos), o en Sudáfrica defendiendo la supremacía de la raza blanca, o en España, cantando el cara al sol con el flequillo hacia la derecha. Pero nació en Venezuela, a 8.000 kms de lo que para él es el “primer mundo”, y parece que ese trauma infantil (además de otros) que no ha podido superar es lo que le lleva a esa enfermiza obcecación con la patria de Bolívar.

Desde las pasadas elecciones presidenciales en Venezuela del 20 de mayo se ha dedicado día y noche a hablar de fraude, de las calles vacías, del fracaso electoral del Presidente Maduro (más Presidente y con más apoyo que Mariano Rajoy, expresidente de su país, España, que sobrevivió gracias al apoyo, entre otros, del partido del Sr. Anasagasti, y que Pedro Sánchez, presidente actual al que su partido también apoyó traicionando sus pactos, y no es la primera vez, en este caso con el PP).

Y no sólo se ha dedicado a hablar y a escribir, sino que ha insultado a periodistas, a medios de comunicación que no coinciden con lo que para él es el pensamiento obligatorio, a venezolanos que ese día salimos a votar, a intelectuales… y es que votar para el Sr. Anasagasti solo es “democrático” si las elecciones las gana la derecha fascista y racista, se llame PNV, PP o PSOE, según la conveniencia del momento. Por eso, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba… no somos países democráticos y sus ciudadanos además somos de “segunda categoría”. Para él, democracia solo es democracia si el ganador hace felices y rinde pleitesía a los ricos, a los banqueros, al departamento de estado gringo, a la comunidad económica europea, al imperialismo y al fascismo mundial. Y por eso, ya que ni Batman, ni Superman, ni el Capitán América parecen hacer nada, el ex-senador español decidió que él iba “a tumbar a Maduro” y convocó con la fundación de su partido en Sabin Etxea (una especie de sede social del Ku Klux Klan vasco-español) una “Conferencia de Solidaridad con Venezuela”.

El acto lo financió BBK, un banco cuyo presidente, tras anunciar unas ganancias en el 2017 de 302 millones de euros, declaró que “ha sido un año difícil”. El cartel de la convocatoria, según el propio Sr. Anasagasti lo diseñó “con maestría Aitzbea Ramos, hija de Guillermo que fue locutor de la Radio Euzkadi clandestina que funcionó desde aquel país (Venezuela) en plena dictadura. Mujer sensible y aguerrida contra los que han arruinado la tierra de sus padres se suma a un coro de mujeres muy motorizadas contra aquella satrapía”. Maestría o no, lo que sí es seguro es que el Sr. Guillermo Ramos, nacionalista vasco, se estará revolviendo allá donde esté, viendo que su hija, en su odio furibundo al “rrrrrregimen castro comunista de Maduro”, diseñó un cartel con el escudo imperial español, ya que el mencionado evento lo patrocinaba también una de las múltiples instituciones españolas, dependientes de cualquier ministerio que en su presupuesto anual tenga una partida dedicada a atacar a Venezuela. En la conferencia, entre otros, participó como ponente un curioso personaje, chavista que dejó de serlo cuando el gobierno revolucionario de Caracas dejó de financiar su cooperativa por considerar que su accionar se alejaba mucho del “espíritu cooperativista”, junto a pensionistas venezolanos cuya queja contra el gobierno venezolano es que les pagan su pensión en la moneda nacional venezolana (Bolívar Fuerte), y ellos la quieren en dólares estadounidenses.

Cuando en el mundo preguntan ¿por qué Euskal Herria (País Vasco) no es independiente? La respuesta es bien sencilla: Por individuos como el Sr. Anasagasti y partidos como el suyo (PNV). Porque la burguesía fascista vasco-española (a la que pertenece el Sr. Anasagasti) se siente cómoda en España, robando y enriqueciéndose (ellos le llaman gestionar el dinero público) el dinero que les llega desde Madrid como pago por su lealtad a la monarquía. Su partido ha sido y es un tradicional vertebrador del régimen español, ya que, a cambio de unas partidas presupuestarias o un voto en cualquier otra institución (gobierno vascongado, diputación, alcaldías…) son capaces de apoyar a cualquiera que necesite una muleta para seguir recortando derechos, libertades, prohibiendo autonomías, o encarcelando a opositores. En Venezuela tenemos nuestro Leopoldo López y Euskal Herria su Iñaki Anasagasti. Por cierto, en la sede de la fraternidad aria del Partido Nacionalista Vasco, también conocido como Partido del Negocio Vasco (Sabin Etxea) se homenajeo no hace mucho al padre de Leopoldo López y se “exigió” la libertad del golpista.

A 106 kms de Sabin Etxea, en un pequeño pueblo llamado Altsasu (Alsasua), ocho jóvenes vascos siguen enfrentando penas que van desde los 12 años y medio a los 62 años y medio de cárcel por una pelea en un bar donde dieron “una patada en el tobillo” a un Guardia Civil (policía militar española). El gobierno español (del que el partido del Sr. Anasagasti es socio y habitual colaborador) les acusa de: “agresión planificada y organizada única y exclusivamente para agredir a dos guardias civiles con la finalidad terrorista de expulsar a dicho cuerpo policial de Alsasua, en línea con lo defendido por colectivos que son, a su juicio, herederos de la estrategia de ETA.” Los jóvenes, tras un juicio sin garantías, fueron condenados por todos esos delitos, pero sin la calificación de “terrorismo”, por lo que las condenas han sido de 9 a 12 años, a excepción de una de ellas, que fue condenada a 2 años de cárcel. Aún así, la fiscalía ha recurrido la sentencia: considera que los jóvenes son terroristas, por lo que aún penden sobre sus cabezas las peticiones fiscales iniciales, de hasta 62 años de cárcel por una pelea a altas horas de la noche en un bar, en la que la consecuencia más grave fue un tobillo fracturado.

Mientras el Sr. Anasagasti exigía la libertad de Leopoldo López, él y su partido apoyaron y jalearon las políticas del PP y del PSOE que llevaron a la cárcel a cientos de jóvenes vascos por casos como el de Altsasu. Cuando estos últimos jóvenes fueron condenados, el gobierno vascongado del PNV y PSE (sucursal del Partido Socialista Español en el País Vasco) afirmó que respetaba la sentencia, desoyendo, como ha hecho tradicionalmente, la voz del pueblo vasco al que pretende representar. Y es que el Sr. Anasagasti y su partido, en el fondo, no defienden derechos humanos, ni la democracia, ni a Venezuela, ni a Euskal Herria (País Vaco), lo que defienden son sus intereses y los de sus amos imperiales que, cosas de la historia, son los mismos que bombardearon Gernika e invadieron Venezuela.

Y a ellos y a los oligarcas, fascistas, banqueros y “anasagastis” del mundo, solo nos queda decirles: ¡¡Saquen sus asquerosas manos de Venezuela!!