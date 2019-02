Juan Guaidó o cómo se fabrica a un impostor

Antes del fatídico 22 de enero, menos de uno de cada cinco venezolanos había oído hablar de Juan Guaidó. Hace solo unos meses, el hombre de 35 años era un personaje oscuro en un grupo de extrema derecha políticamente marginal, estrechamente asociado con actos espantosos de violencia callejera.

Incluso en su propio partido, Guaidó había sido una figura de nivel medio en la Asamblea Nacional dominada por la oposición, que ahora se encuentra bajo desacato, según la Constitución de Venezuela.

Pero después de una sola llamada telefónica del Vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, Guaidó se proclamó Presidente de Venezuela. Ungido como el líder de su país por Washington, un habitante de los fondos políticos, prácticamente desconocido, asaltó la escena internacional como el líder seleccionado por los Estados Unidos para la nación con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

Haciendo eco del consenso de Washington, el comité editorial del New York Times calificó a Guaidó como un “rival creíble” para Maduro con un “estilo refrescante y una visión para hacer avanzar al país”. El comité editorial de Bloomberg News lo aplaudió por buscar la “restauración de la democracia” y The Wall Street Journal lo declaró “un nuevo líder democrático”. Mientras tanto, Canadá, numerosas naciones europeas, Israel y el bloque de gobiernos latinoamericanos de derecha conocido como el Grupo de Lima reconocieron a Guaidó como el líder legítimo de Venezuela.

Si bien Guaidó parecía haberse materializado desde la nada, era, de hecho, el producto de más de una década de asidua preparación por parte de las fábricas de cambio de régimen de la élite del gobierno de los Estados Unidos. Junto a un grupo de activistas estudiantiles de derecha, Guaidó fue cultivado para socavar el gobierno de orientación socialista de Venezuela, desestabilizar el país y un día tomar el poder. Aunque ha sido una figura menor en la política venezolana, había pasado años demostrando en silencio su valía en los pasillos del poder de Washington.

“Juan Guaidó es un personaje que ha sido creado para esta circunstancia”, dijo a The Grayzone Marco Teruggi, sociólogo argentino y cronista de la política venezolana. “Es la lógica de un laboratorio: Guaidó es como una mezcla de varios elementos que crean un personaje que, con toda honestidad, oscila entre la risa y la preocupación”.

Diego Sequera, periodista y escritor venezolano de la agencia de investigación Misión Verdad, estuvo de acuerdo: “Guaidó es más popular fuera de Venezuela que en el interior, especialmente en la élite de Ivy League y los círculos de Washington”, comentó Sequera a The Grayzone: “Es un personaje conocido allí”. Es predeciblemente de derecha y se considera leal al programa”.

Mientras que Guaidó se vende hoy como la cara de la restauración democrática, pasó su carrera en la facción más violenta del partido de oposición más radical de Venezuela, posicionándose a la vanguardia de una campaña de desestabilización tras otra. Su partido ha sido ampliamente desacreditado dentro de Venezuela, y es en parte responsable de fragmentar una oposición muy debilitada.

“Estos líderes radicales no tienen más del 20 por ciento en las encuestas de opinión”, escribió Luis Vicente León, el principal encuestador de Venezuela. Según León, el partido de Guaidó permanece aislado porque la mayoría de la población “no quiere la guerra”. “Lo que quieren es una solución”.

Pero esta es precisamente la razón por la que Guaidó fue seleccionado por Washington: no se espera que guíe a Venezuela hacia la democracia, sino que derrumbe a un país que durante las últimas dos décadas ha sido un baluarte de resistencia a la hegemonía estadounidense. Su improbable ascenso señala la culminación de un proyecto de dos décadas para destruir un robusto experimento socialista.

Apuntando a la “troika de la tiranía”

Desde la elección de Hugo Chávez en 1998, Estados Unidos ha luchado para restablecer el control sobre Venezuela y sus vastas reservas de petróleo. Los programas socialistas de Chávez pueden haber redistribuido la riqueza del país y ayudado a sacar a millones de personas de la pobreza, pero también le han ganado un objetivo en la espalda.

En 2002, la oposición de derecha de Venezuela derrocó brevemente a Chávez con el apoyo y reconocimiento de Estados Unidos, antes de que el ejército restableciera su presidencia luego de una movilización popular masiva. A lo largo de las administraciones de los presidentes de los Estados Unidos, George W. Bush y Barack Obama, Chávez sobrevivió a numerosos complots de asesinato, antes de sucumbir a un cáncer en 2013. Su sucesor, Nicolás Maduro, sobrevivió tres intentos contra su vida.

El gobierno de Trump de inmediato elevó a Venezuela a la cima de la lista de objetivos de cambio de régimen de Washington, calificándolo de líder de una “troika de tiranías”. El año pasado, el equipo de seguridad nacional de Trump intentó reclutar a miembros del ejército para montar una junta militar, pero ese esfuerzo fracasó

Según el gobierno venezolano, Estados Unidos también participó en un complot, cuyo nombre en código fue Operación Constitución, para capturar a Maduro en el palacio presidencial de Miraflores; y otro, llamado Operación Armagedón, para asesinarlo en un desfile militar en julio de 2017. Poco más de un año después, los líderes de la oposición exiliados intentaron matar a Maduro con bombas incrustadas en aviones no tripulados durante un desfile militar en Caracas.

Más de una década antes de estas intrigas, un grupo de estudiantes de la derecha fue seleccionado a dedo y preparado por una academia de entrenamiento de cambio de régimen financiada por los Estados Unidos para derrocar al gobierno de Venezuela y restaurar el orden neoliberal.

Capacitación del grupo “export-a-revolution” que sembró las semillas para la “Revolución de colores”

El 5 de octubre de 2005 con la popularidad de Chávez en su apogeo y su gobierno planeando programas socialistas, cinco “líderes estudiantiles” venezolanos llegaron a Belgrado, Serbia, para comenzar a entrenarse para una insurrección.

Los estudiantes habían llegado de Venezuela por cortesía del Center for Applied Non-Violent Action and Strategies, o CANVAS. Este grupo se financia en gran parte a través de National Endowment for Democracy, una creación de la CIA que funciona como el brazo principal del gobierno de Estados Unidos para promover el cambio de régimen; y filiales como el Instituto Republicano Internacional y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales. Según los correos electrónicos internos filtrados provenientes de Stratfor, una firma de inteligencia conocida como “la CIA en la sombra”, CANVAS “también puede haber recibido financiamiento y capacitación de la CIA durante la lucha anti-Milosevic de 1999/2000”.

CANVAS es una escisión de Otpor, un grupo serbio fundado por Srdja Popovic en 1998 en la Universidad de Belgrado. Otpor, que significa “resistencia” en serbio, fue el grupo estudiantil que ganó fama internacional, y promoción de Hollywood, al movilizar las protestas que eventualmente derrocaron a Slobodan Milosevic.

Esta pequeña célula de especialistas en cambio de régimen operaba de acuerdo con las teorías del difunto Gene Sharp, el llamado “Clausewitz de la lucha no violenta”. Sharp había trabajado con un ex analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), el Coronel Robert Helvey, para concebir un plan estratégico que armó la protesta como una forma de guerra híbrida, apuntando a los estados que resistieron la dominación de Washington.



Otpor en los MTV Europe Music Awards de 1998

Otpor recibió el apoyo del National Endowment for Democracy, USAID y el Instituto Albert Einstein, de Sharp. Sinisa Sikman, una de las principales capacitadoras de Otpor, dijo una vez que el grupo incluso recibió financiamiento directo de la CIA.

Según un correo electrónico filtrado de un miembro del personal de Stratfor, después de sacar a Milosevic del poder, “los niños que dirigían OTPOR crecieron, adquirieron trajes y diseñaron CANVAS … o en otras palabras, un grupo para “exportar una revolución” que sembró las semillas para un número indeterminado de revoluciones de color, que todavía están enganchados a la financiación de los EE.UU. Y, básicamente, recorren el mundo tratando de derrocar “a dictadores y gobiernos autocráticos” (aquellos no le gustan a EE.UU.)”.

Stratfor reveló que CANVAS “dirigió su atención a Venezuela” en 2005, luego de entrenar a movimientos de oposición que lideraron las operaciones de cambio de régimen pro-OTAN en Europa del Este.

Al monitorear el programa de capacitación CANVAS, Stratfor describió su agenda insurrecta en un lenguaje sorprendentemente contundente: “El éxito no está garantizado, y los movimientos estudiantiles son solo el comienzo de lo que podría ser un esfuerzo de un año para desencadenar una revolución en Venezuela, pero los propios entrenadores son las personas que se burlan del ‘Carnicero de los Balcanes’. Tienen habilidades locas. Cuando veas a estudiantes en cinco universidades venezolanas realizar demostraciones simultáneas, sabrás que la capacitación ha terminado y que el trabajo real ha comenzado”.

Nacimiento del cuadro para el cambio de régimen de la llamada “Generación 2007”

El “trabajo real” comenzó dos años después, en 2007, cuando Guaidó se graduó de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Se mudó a Washington D.C. para inscribirse en el Programa de Gobernabilidad y Gestión Política en la Universidad George Washington, bajo la tutela del economista venezolano Luis Enrique Berrizbeitia, uno de los principales economistas neoliberales de América Latina. Berrizbeitia es ex director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) y pasó más de una década trabajando en el sector energético venezolano, bajo el antiguo régimen oligárquico expulsado por Chávez.

Ese año, Guaidó participó en mítines antigubernamentales después de que el gobierno venezolano se negara a renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV). Esta estación privada jugó un papel importante en el golpe de 2002 contra Hugo Chávez. RCTV ayudó a movilizar a manifestantes antigubernamentales, falsificó información que culpaba a simpatizantes del gobierno por actos de violencia llevados a cabo por miembros de la oposición, y prohibió los informes a favor del gobierno en medio del golpe. El papel de RCTV y otras estaciones de propiedad de los oligarcas en la conducción del fallido intento de golpe de Estado se describió en el aclamado documental The Revolution Will Not Be Televised.

Ese mismo año, los estudiantes reclamaron el crédito por obstaculizar el referéndum constitucional de Chávez a favor del “socialismo del siglo XXI” que prometía “establecer el marco legal para la reorganización política y social del país, dando poder directo a las comunidades organizadas como un requisito previo para el desarrollo” de un nuevo sistema económico.

De las protestas en torno a RCTV y el referéndum, nació un programa especializado para reclutar líderes entre los activistas para el cambio de régimen respaldados por Estados Unidos. Se llamaban a sí mismos “Generación 2007”.

Los entrenadores de Stratfor y CANVAS identificaron al aliado de Guaidó, un organizador de protestas callejeras llamado Yon Goicoechea, como un “factor clave” para derrotar al referéndum constitucional. El año siguiente, Goicochea fue recompensado por sus esfuerzos con el Premio Milton Friedman para el Avance de la Libertad, del Cato Institute, que incluía un cheque de 500 000 dólares, que invirtió rápidamente en la construcción de su propia red política: Primero Justicia.



Los venezolanos le pusieron a este personaje el sobrenombre de “Yon Medio Millón”.

Friedman, por supuesto, fue el padrino de los notorios neoliberales Chicago Boys que fueron importados a Chile por el líder de la junta dictatorial, Augusto Pinochet, para implementar políticas de austeridad fiscal radical tipo “doctrina de choque”. Y el Cato Institute es el grupo de expertos libertarios con sede en Washington DC fundado por los Hermanos Koch, dos de los principales donantes del Partido Republicano que se han convertido en defensores agresivos de la derecha en toda América Latina.

Wikileaks publicó un correo electrónico de 2007 del embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, enviado al Departamento de Estado, al Consejo de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa del Comando Sur, alabando la “Generación de 2007” por haber “forzado al presidente venezolano, acostumbrado a establecer la agenda política, a reaccionar a la defensiva”. Entre los “ líderes emergentes ” identificados por Brownfield estaban Freddy Guevara y Yon Goicoechea. Aplaudió a esta última figura como “uno de los defensores de las libertades civiles más articulados entre los estudiantes”.

Con una gran cantidad de dinero de los oligarcas libertarios y de los equipos del poder blando del gobierno de EE.UU., estos cuadros del radicalismo venezolano llevaron sus tácticas de Otpor a las calles, junto con una versión del logotipo del grupo, como se ve a continuación:

En 2009, los activistas juveniles de la llamada Generación 2007 organizaron su manifestación más provocativa hasta ese momento: se quitaron los pantalones en las vías públicas y utilizaron las escandalosas tácticas de “teatro de guerrilla” descritas por Gene Sharp en los manuales de cambio de régimen. Los manifestantes se habían movilizado contra el arresto de un aliado de otro grupo juvenil llamado JAVU. Este grupo de extrema derecha “reunió fondos de diversas fuentes del gobierno de EE.UU., lo que le permitió ganar notoriedad rápidamente como el ala de línea dura de los movimientos de la calle de la oposición”, según el libro del académico George Ciccariello-Maher, Building the Commune.

Si bien el video de la protesta no está disponible, muchos venezolanos han identificado a Guaidó como uno de sus participantes clave. Si bien la acusación no está confirmada, es ciertamente plausible; los manifestantes de glúteos desnudos eran miembros del núcleo interno de la Generación 2007 a la que pertenecía Guaidó, y estaban vestidos con su marca registrada, las camisetas Resistencia! Venezuela, como se ve abajo:



¿Es este el culo que Trump quiere instalar en el poder de Venezuela?

Ese año, Guaidó se expuso al público de otra manera, fundando un partido político para capturar la energía anti-Chávez que su Generación 2007 había cultivado. Denominada Voluntad Popular, fue dirigida por Leopoldo López, un encendido derechista educado en Princeton que participó activamente en los programas del Fondo Nacional para la Democracia y fue elegido alcalde de un distrito de Caracas, uno de los más ricos del país. López era un retrato de la aristocracia venezolana, directamente descendiente del primer presidente de su país. También es primo hermano de Thor Halvorssen, fundador de Human Rights Foundation, con sede en Estados Unidos, que funciona como una tienda de publicidad de facto para activistas antigubernamentales respaldados por Estados Unidos en países seleccionados por Washington para el cambio de régimen.

Si bien los intereses de López se alinearon perfectamente con los de Washington, los cables diplomáticos de EE.UU. publicados por Wikileaks destacaron las tendencias fanáticas que en última instancia conducirían a la marginación de Voluntad Popular. Un cable identificó a López como “una figura divisiva dentro de la oposición … a menudo descrita como arrogante, vengativo y hambriento de poder”. Otros destacaron su obsesión con las confrontaciones callejeras y su “enfoque inflexible” como una fuente de tensión con otros líderes de la oposición que priorizaron la unidad y la participación en las instituciones democráticas del país.



El fundador de Voluntad Popular, Leopoldo Lopez, con su esposa, Lilian Tintori.

Para 2010, Voluntad Popular y sus partidarios extranjeros se movieron para explotar la peor sequía que azotó a Venezuela en décadas. La gran escasez de electricidad había golpeado al país debido a la escasez de agua, que era necesaria para alimentar las centrales hidroeléctricas. Una recesión económica mundial y la disminución de los precios del petróleo agravaron la crisis, lo que provocó el descontento público.

Stratfor y CANVAS, asesores clave de Guaidó y su equipo antigubernamental, idearon un plan sorprendentemente cínico para enterrar una daga en el corazón de la revolución bolivariana. El esquema dependía de un colapso del 70 por ciento del sistema eléctrico del país en abril de 2010.

“Este podría ser el hecho decisivo, ya que Chávez no puede hacer mucho para proteger a los pobres del fallo de ese sistema”, declaró un memorando interno de Stratfor. “Esto probablemente tendría el impacto de galvanizar la inestabilidad pública de una manera que ningún grupo de la oposición podría generar. En ese momento, un grupo de oposición estaría en mejores condiciones para aprovechar la situación y enfrentarla contra Chávez y sus necesidades”.

Para este punto, la oposición venezolana recibía entre 40–50 millones al año de organizaciones gubernamentales como la USAID y el National Endowment for Democracy, según un informe del think tank español, el Instituto FRIDE. También tenía una riqueza casi ilimitada a partir de sus propias cuentas, que en su mayoría estaban fuera del país.

Si bien el escenario previsto por Statfor no llegó a buen término, los activistas del Partido Voluntad Popular y sus aliados descartaron cualquier pretensión de no violencia y se unieron a un plan radical para desestabilizar el país.

Hacia la desestabilización violenta

En noviembre de 2010, según correos electrónicos obtenidos por los servicios de seguridad venezolanos y presentados por el ex ministro de Justicia Miguel Rodríguez Torres, Guaidó, Goicoechea y varios otros activistas estudiantiles, asistieron a una capacitación secreta de cinco días en el hotel Fiesta Mexicana en la Ciudad de México. Las sesiones fueron dirigidas por Otpor, los instructores de cambio de régimen con sede en Belgrado respaldados por el gobierno de los Estados Unidos. Según se informa, la reunión recibió la bendición de Otto Reich, un fanático anticastrista que trabajó en el Departamento de Estado de George W. Bush, y para el ex presidente colombiano de derecha, Álvaro Uribe.

En el hotel Fiesta Mexicana, según los correos electrónicos, Guaidó y sus compañeros activistas idearon un plan para derrocar al presidente Hugo Chávez a partir de generar caos a través de prolongadas acciones de violencia callejera.

Tres cabezas de la industria petrolera, Gustavo Tovar, Eligio Cedeño y Pedro Burelli, supuestamente cubrieron los costos con 52 000 dólares para la reunión. Tovar es un “activista de derechos humanos” y autodenominado “intelectual” cuyo hermano menor, Reynaldo Tovar Arroyo, es el representante en Venezuela de la empresa privada mexicana de petróleo y gas Petroquímica del Golfo, que tiene un contrato con el estado venezolano.

Cedeño, por su parte, es un empresario venezolano, fugitivo de la justicia, que solicitó asilo en los Estados Unidos, y Pedro Burelli, ex ejecutivo de JP Morgan y ex director de la compañía petrolera nacional de Venezuela, Petróleo de Venezuela (PDVSA). Dejó PDVSA en 1998 cuando Hugo Chávez tomó el poder y está en el comité asesor del Programa de Liderazgo para América Latina de la Universidad de Georgetown.

Burelli insistió en que los correos electrónicos que detallaban su participación habían sido fabricados e incluso contrató a un investigador privado para probarlo. El investigador declaró que los registros de Google mostraban que los correos electrónicos presuntamente suyos nunca se transmitieron.

Sin embargo, hoy Burelli no oculta su deseo de ver depuesto a Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela, e incluso que sea arrastrado por las calles y sodomizado con una bayoneta, como al líder libio Muammar Gaddafi por la milicia respaldada por la OTAN.

.@NicolasMaduro, jamas me has hecho caso. Me has fustigado/perseguido como @chavezcandanga jamás osó. Óyeme, tienes sólo dos opciones en las próximas 24 horas:



1. Como Noriega: pagar pena por narcotráfico y luego a @IntlCrimCourt La Haya por DDHH.



2. O a la Gaddafi.



Escoge ya! pic.twitter.com/pMksCEXEmY — Pedro Mario Burelli (@pburelli) 17 de enero de 2019



El supuesto complot de Fiesta Mexicana fluyó hacia otro plan de desestabilización revelado en una serie de documentos producidos por el gobierno venezolano. En mayo de 2014, Caracas publicó documentos que detallan un complot de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro. Las filtraciones identificaron a María Corina Machado, con sede en Miami, como líder del plan. De línea dura con una inclinación por la retórica extrema, Machado ha funcionado como un enlace internacional para la oposición, visitando al presidente George W. Bush en 2005.



Machado y George W. Bush, 2005

“Creo que es hora de unir esfuerzos; haga las llamadas necesarias y obtenga financiamiento para aniquilar a Maduro y el resto se derrumbará”, escribió Machado en un correo electrónico al ex diplomático venezolano Diego Arria en 2014.

En otro correo electrónico, Machado afirmó que el plan violento tuvo la bendición del Embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. “Ya me decidí y esta lucha continuará hasta que este régimen sea derrocado… Si fui a San Cristóbal y me expuse ante la OEA, no temo nada. Kevin Whitaker ya ha reconfirmado su apoyo y señaló los nuevos pasos. Tenemos una chequera más fuerte que la del régimen para romper la red internacional de seguridad”.

Guaidó se dirige a las barricadas

En febrero de 2014, los manifestantes estudiantiles actuando como tropas de choque para la oligarquía exiliada erigieron violentas barricadas en todo el país, convirtiendo los cuarteles controlados por la oposición en fortalezas violentas conocidas como guarimbas. Mientras los medios internacionales describieron la agitación como una protesta espontánea contra el gobierno de Maduro, hubo una amplia evidencia de que Voluntad Popular estaba orquestando el programa.

“Ninguno de los manifestantes en las universidades usaba sus camisetas universitarias, todos llevaban camisetas de Voluntad Popular o Primero Justicia”, dijo un participante de la guarimba en ese momento. “Podrían haber sido grupos estudiantiles, pero los consejos estudiantiles están afiliados a los partidos políticos de oposición y son responsables ante ellos”.

Cuando se les preguntó quiénes eran los líderes, el participante de la guarimba dijo: “Bueno, si soy totalmente honesto, esos tipos ahora son legisladores”.

Alrededor de 43 personas murieron durante las guarimbas del 2014. Tres años más tarde, volvieron a estallar, causando la destrucción masiva de infraestructura pública, el asesinato de partidarios del gobierno y la muerte de 126 personas, muchas de las cuales eran chavistas. En varios casos, los partidarios del gobierno fueron quemados vivos por bandas armadas.

Guaidó estuvo directamente involucrado en las guarimbas de 2014. De hecho, tuiteó un video en el que se mostraba a sí mismo vestido con un casco y una máscara antigás, rodeado de elementos enmascarados y armados que habían cerrado una carretera que estaba involucrada en un violento enfrentamiento con la policía. Aludiendo a su participación en la Generación 2007, proclamó: “Recuerdo que en 2007, proclamamos “¡Estudiantes! Ahora, gritamos: ¡Resistencia! ¡Resistencia!’”

Guaidó ha eliminado el tweet, demostrando una aparente preocupación por su imagen como defensor de la democracia.



El 12 de febrero de 2014, durante el apogeo de las guarimbas de ese año, Guaidó se unió a López en un mitin de Voluntad Popular y Primero Justicia. Durante una larga diatriba contra el gobierno, López instó a la multitud a marchar a la oficina de la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Poco después, la oficina de Díaz fue atacada por bandas armadas que intentaron quemarla. Ella denunció lo que llamó “violencia planificada y premeditada”.



Guaidó junto a López en la fatídica manifestación del 12 de febrero de 2014

En una aparición televisada en 2016, Guaidó desestimó las muertes causadas por las guayas, una táctica de la guarimba que consiste en estirar un cable de acero a través de una carretera para herir o matar a los motociclistas. Los llamó un “mito”. Sus comentarios blanquearon una táctica mortal que había matado a civiles desarmados como Santiago Pedroza y decapitó a un hombre llamado Elvis Durán, entre muchos otros.

Este insensible desprecio por la vida humana definiría a su partido Voluntad Popular a los ojos de gran parte del público, incluidos muchos opositores de Maduro.

Acabando con Voluntad Popular

A medida que la violencia y la polarización política se intensificaban en todo el país, el gobierno comenzó a actuar contra los líderes de Voluntad Popular que ayudaron a alimentarlo.

Freddy Guevara, el Vicepresidente de la Asamblea Nacional y el segundo al mando de Voluntad Popular, fue el principal líder en los disturbios callejeros de 2017. Ante un juicio por su papel en la violencia, Guevara se refugió en la embajada chilena, donde permanece.

Lester Toledo, un legislador de Voluntad Popular del estado de Zulia, fue buscado por el gobierno venezolano en septiembre de 2016 por cargos de financiamiento del terrorismo y planeación de asesinatos. Se dijo que los planes se articularon con el ex presidente colombiano, Álavaro Uribe. Toledo escapó de Venezuela y realizó varias giras financiadas por Human Rights Watch, Freedom House, el Congreso de España y el Parlamento Europeo, respaldados por el gobierno de Estados Unidos.

Carlos Graffe, otro miembro de la Generación 2007 entrenado en Otpor que dirigió Voluntad Popular, fue arrestado en julio de 2017. Según la policía, estaba en posesión de una bolsa llena de clavos, explosivos C4 y un detonador. Fue puesto en libertad el 27 de diciembre de 2017.

Leopoldo López, el líder popular de Voluntad Popular, está hoy bajo arresto domiciliario, acusado de un papel clave en la muerte de 13 personas durante las guarimbas de 2014. Amnistía Internacional elogió a López como “preso de conciencia” y criticó su traslado de la prisión a la casa como “no lo suficientemente bueno”. Mientras tanto, los familiares de las víctimas de la guarimba presentaron una petición por más cargos contra López.

Yon Goicoechea, el pajarero de los Hermanos Koch y fundador de Primero Justicia, respaldado por Estados Unidos, fue arrestado en 2016 por las fuerzas de seguridad que afirmaron haber encontrado un kilo de explosivos en su vehículo. En un artículo de opinión del New York Times, Goicoechea protestó por los cargos como “falsificados” y afirmó que había sido encarcelado simplemente por su “sueño de una sociedad democrática, libre del comunismo”. Fue liberado en noviembre de 2017.

Hoy, en Caricuao. Llevo 15 años trabajando con @jguaido. Confío en él. Conozco la constancia y la inteligencia con la que se ha construido a sí mismo. Está haciendo las cosas con bondad, pero sin ingenuidad. Hay una posibilidad abierta hacia la libertad. pic.twitter.com/Lidm8y5RTX — Yon Goicoechea (@YonGoicoechea) 20 de enero de 2019

David Smolansky, también miembro del grupo original Generación 2007 entrenado por Otpor, se convirtió en el alcalde más joven de Venezuela cuando fue elegido en 2013 en El Hatillo. Pero fue despojado de su puesto y condenado a 15 meses de prisión por el Tribunal Supremo después de encontrarlos culpable de agitar las violentas guarimbas.

Al enfrentar el arresto, Smolansky se afeitó la barba, se puso gafas de sol y se fugó a Brasil disfrazado de sacerdote con una biblia en la mano y un rosario alrededor del cuello. Ahora vive en Washington, DC, donde fue elegido por el Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para dirigir el grupo de trabajo sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos.

Este 26 de julio, Smolansky sostuvo lo que llamó una “reunión cordial” con Elliot Abrams, el convicto de la operación Irán-Contra instalado por Trump como enviado especial de Estados Unidos a Venezuela. Abrams es conocido por supervisar la política encubierta de Estados Unidos para armar escuadrones de la muerte durante la década de 1980 en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Su papel principal en el golpe de Estado de Venezuela ha avivado los temores de que otra guerra de poderes empapada de sangre podría estar en camino.

Cordial reunión en la ONU con Elliott Abrams, enviado especial del gobierno de EEUU para Venezuela. Reiteramos que la prioridad para el gobierno interino que preside @jguaido es la asistencia humanitaria para millones de venezolanos que sufren de la falta de comida y medicinas. pic.twitter.com/vHfktVKgV4 — David Smolansky (@dsmolansky) 26 de enero de 2019

Cuatro días antes, María Corina Machado retumbó otra amenaza violenta contra Maduro, declarando que si “quiere salvar su vida, debe entender que se ha acabado su tiempo”.

Un peón en su juego

El colapso de Voluntad Popular bajo el peso de la violenta campaña de desestabilización enajenó a grandes sectores del público y terminó con gran parte de su liderazgo en el exilio o bajo arresto. Guaidó seguía siendo una figura relativamente menor, después de haber pasado la mayor parte de sus nueve años de carrera en la Asamblea Nacional como diputado suplente. Proveniente de uno de los estados menos poblados de Venezuela, Guaidó ocupó el segundo lugar durante las elecciones parlamentarias de 2015, con solo el 26% de los votos emitidos para asegurar su lugar en la Asamblea Nacional. De hecho, su trasero puede que haya sido más conocido que su cara.

Guaidó es presentado como el presidente de la Asamblea Nacional dominada por la oposición, pero nunca fue elegido para el cargo. Los cuatro partidos de oposición que conformaban la Mesa de Unidad Democrática de la Asamblea habían decidido establecer una presidencia rotativa. El turno de Voluntad Popular estaba en camino, pero su fundador, López, estaba bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, su segundo al mando, Guevara, se había refugiado en la embajada chilena. Un personaje llamado Juan Andrés Mejía habría sido el siguiente en la línea, pero por las razones que solo ahora están claras, se seleccionó a Juan Guaidó.

“Hay un razonamiento de clase que explica el ascenso de Guaidó”, observó Sequera, el analista venezolano. “Mejía es de clase alta, estudió en una de las universidades privadas más caras de Venezuela y no se podía comercializar fácilmente al público de la manera en que Guaidó podía hacerlo. Por un lado, Guaidó tiene características mestizas comunes a la mayoría de los venezolanos, y parece más un hombre común. Además, no había estado sobreexpuesto en los medios de comunicación, por lo que podía convertirse en casi cualquier cosa “.

En diciembre de 2018, Guaidó cruzó la frontera y viajó a Washington, Colombia y Brasil para coordinar el plan para realizar manifestaciones masivas durante la toma de posesión del presidente Maduro. La noche antes de la ceremonia de la juramentación de Maduro, el vicepresidente Mike Pence y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, llamaron a Guaidó para confirmarles su apoyo.

Una semana después, el senador Marco Rubio, el senador Rick Scott y el representante Mario Díaz-Balart, todos legisladores del lobby de exiliados cubanos de derecha en la Florida, se unieron al presidente Trump y al vicepresidente Pence en la Casa Blanca. A petición de ellos, Trump acordó que si Guaidó se autodeclaraba presidente, lo respaldarían.

El secretario de Estado Mike Pompeo se reunió personalmente con Guaidó el 10 de enero, según The Wall Street Journal. Sin embargo, Pompeo no pudo pronunciar el nombre de Guaidó cuando lo mencionó en una conferencia de prensa el 25 de enero, refiriéndose a él como “Juan Guido”.

Secretary of State Mike Pompeo just called the figure Washington is attempting to install as Venezuelan President "Juan *Guido*" - as in the racist term for Italians. America's top diplomat didn't even bother to learn how to pronounce his puppet's name. pic.twitter.com/HsanZXuSPR — Dan Cohen (@dancohen3000) 25 de enero de 2019

Para el 11 de enero, la página de Wikipedia de Guaidó había sido editada 37 veces, destacando la lucha por dar forma a la imagen de una figura anónima que ahora era un cuadro para las ambiciones de cambio de régimen de Washington. Al final, la supervisión editorial de su página fue entregada al consejo de “bibliotecarios” de élite de Wikipedia, quien lo declaró presidente “impugnado” de Venezuela.

Guaidó pudo haber sido una figura oscura, pero su combinación de radicalismo y oportunismo satisfacía las necesidades de Washington. “Esa pieza interna faltaba”, dijo el gobierno de Trump sobre Guaidó. “Era la pieza que necesitábamos para que nuestra estrategia fuera coherente y completa”.

“Por primera vez” -dijo Brownfield, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela a The New York Times- “usted tiene un líder de la oposición que está diciéndole claramente a las fuerzas armadas y a la policía que él quiere mantenerlos del lado de los ángeles y con los buenos “.

Pero el partido de Voluntad Popular de Guaidó formó las tropas de choque de las guarimbas que causaron la muerte de policías y ciudadanos comunes por igual. Incluso se había jactado de su propia participación en disturbios callejeros. Y ahora, para conquistar los corazones y las mentes de los militares y la policía, Guaidó quiere borrar esta historia empapada de sangre.

El 21 de enero, un día antes de que comenzara el golpe, la esposa de Guaidó divulgó un video donde ella le pide a los militares que se levanten contra Maduro. Su actuación es rígida y poco inspiradora, lo que subraya los límites políticos de su esposo.

Mientras Guaidó espera la asistencia directa, sigue siendo lo que siempre ha sido: un proyecto favorito de fuerzas externas cínicas. “No importa si se estrella y se quema después de todas estas desventuras”, dijo Sequera sobre la estrella del golpe. “Para los estadounidenses, es prescindible”.

Max Blumenthal es un galardonado periodista y autor de varios libros, entre los que se incluyen los bet sellers Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War, y The Management of Savagery.. Ha producido artículos impresos para una variedad de publicaciones, muchos video-reportajes y varios documentales, incluyendo Killing Gaza. Blumenthal fundó The Grayzone en 2015 para hacer brillar una luz periodística sobre el estado de guerra perpetua de Estados Unidos y sus peligrosas repercusiones internas.

Dan Cohen es periodista y cineasta. Ha producido video-reportajes y despachos impresos distribuidos en todo Israel y Palestina. Dan es corresponsal de RT en Estados Unidos. Su Tweet es @ DanCohen3000.

(Traducido por Dominio Cuba)