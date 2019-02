Falsedades, datos sin sustento y 'curiosidades' de la entrevista de Juan Guaidó a RT

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, concedió a RT una entrevista llena de frases inconclusas, en la que evitó responder ciertas preguntas e incluso hizo afirmaciones completamente falsas.

En la entrevista, Guaidó afirmó que sigue "definitivamente libre, ejerciendo funciones, nombrando embajadores en el mundo, solicitando ayuda humanitaria, congelando fondos de Venezuela". No obstante, no agrega que como "presidente encargado" no ha logrado implementar ni una sola competencia del Ejecutivo en su propio país, y que las funciones las está ejerciendo fuera de Venezuela.

"No es cierto que haya un bloqueo"

Por ejemplo, el político opositor ha negado que exista un bloqueo económico impuesto al país sudamericano. Guaidó asegura que las sanciones económicas y financieras de Washington comenzaron solo "hace una semana".

Pero según datos del Tesoro estadounidense, las restricciones de Washington llevan afectando la economía del país sudamericano desde 2015.

"Sanciones a ladrones"

Guaidó asegura que "hay sanciones a funcionarios corruptos y ladrones" en el país, pero un informe de un experto de la ONU en derechos humanos publicado el 31 de enero de 2019 destaca que "las sanciones a Venezuela atentan contra los derechos humanos de personas inocentes".

"El uso de sanciones por parte de poderes externos para derrocar a un Gobierno electo está en violación de todas las normas del derecho internacional", aseguró el relator especial de la ONU sobre el impacto negativo de medidas coercitivas unilaterales.

Según el informe, las sanciones económicas "están agravando la ya aguda crisis que afecta a la economía venezolana".

¿Respaldo de la ONU?

Guaidó también asegura que el proceso que él inició en Venezuela fue apoyado por la comunidad internacional en la ONU, algo que no es así.

"Se debatió y se aprobó en el Consejo de Seguridad el respaldo del proceso que estamos llevando", aseguró. Pero lo cierto es que el organismo internacional no logró llegar a una conclusión sobre la situación en Venezuela.

"Fecha precisa"

Además, el líder opositor evitó revelar la fecha para unas "elecciones realmente libres" en Venezuela, aunque afirmó que esta "es muy precisa". Indicó que las va a convocar "una vez cese la usurpación".

En el artículo 233 al que suele apelar Guaidó, sí se indica una fecha precisa. "Se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes".

Deuda a Rosneft y producción de petróleo

Guaidó llegó a acusar al Gobierno de Nicolás Maduro de "robar 700 millones de dólares a la empresa rusa Rosneft", mientras que la propia compañía asegura que todos los pagos de la deuda de PDVSA con Rosneft "se realizan estrictamente según el calendario previsto".

El diputado sostiene que el mandatario venezolano fue el responsable de que la producción de PDVSA pasara de "3,5 millones de barriles diarios a un millón". Aunque el mismo Gobierno bolivariano ha admitido la caída de la producción y atribuye el fenómeno a las sanciones, cifras históricas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) demuestran que, incluso antes de la llegada de Maduro al poder, en 2013, la producción anual de Venezuela no sobrepasó nunca los 2,4 millones de barriles diarios.

Vean la entrevista completa aquí: