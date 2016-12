Asamblea General de la ONU rinde tributo a líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro

La Asamblea General de las Naciones Unidas dedicó hoy un minuto de silencio al líder revolucionario Fidel Castro, cuyas luchas a favor de la justicia, la paz y la igualdad fueron recordadas aquí.

En la primera intervención del evento especial para honrar al recién fallecido estadista cubano, el presidente de la Asamblea en su 71 Período de Sesiones, Peter Thomson, lo llamó uno de los íconos y líderes más influyentes del siglo XX.

Fidel Castro, para muchos, resumió durante casi cinco décadas las luchas del Sur Global por la independencia, la justicia y el desarrollo, afirmó antes de solicitar el minuto de silencio al principal órgano deliberativo de la ONU, que reúne en igualdad de condiciones a los 193 Estados miembros de la organización.

Thomson calificó al líder histórico de la Revolución Cubana de hábil orador, capaz de atraer la atención de multitudes, que colocó a la isla en el escenario mundial, por su compromiso contra un orden mundial desigual.

Para la mayoría de los cubanos, Fidel Castro fue y será recordado como el hombre que llevó dignidad y niveles de progreso social que despiertan envidia en el planeta, dijo el diplomático fijiano, quien destacó los indicadores de la mayor de las Antillas en educación y salud.

De acuerdo con el presidente de la Asamblea General, los logros sociales de Cuba demuestran que aún con escasos recursos pueden garantizarse las necesidades de los más vulnerables.

Las restricciones existentes (la isla enfrenta desde hace más de medio siglo el bloqueo estadounidense) hacen todavía más impresionantes esos avances, los cuales reflejan el espíritu inquebrantable de resistencia de los cubanos, simbolizado tal vez mejor que nadie por Fidel Castro, subrayó.

Thomson resaltó la visión del líder revolucionario, con su llamado a salvar al mundo de la guerra, el subdesarrollo, el hambre, la pobreza y la destrucción de los recursos naturales indispensables para la supervivencia de la humanidad.

En su última intervención en la ONU, durante la Cumbre del Milenio de 2000, esbozó los desafíos que la comunidad internacional recogería 15 años después en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, precisó.

Thomson agregó que recordando a esta figura única e influyente se destacan sus ideales a favor de la solidaridad, la paz y el desarrollo.

Durante el homenaje en la Asamblea General, embajadores de varios continentes destacaron en su capacidad nacional o en nombre de organizaciones globales y regionales el legado de Fidel Castro.

El Grupo de los 77 más China, el Movimiento de Países No Alineados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Grupo Africano, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Comunidad del Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América honraron al líder cubano, quien falleció el 25 de noviembre.

También rindieron tributo a Fidel países como Rusia, Venezuela, la India, China, Sudáfrica, Vietnam, Angola, Belarús e Irán.

