IV Asamblea Internacional de Jóvenes Campesinos, en Euskal Herria

Bajo el lema “Invertir en la Juventud campesina. Sembrar presente para cosechar futuro” dio apertura la IV Asamblea de Jóvenes de La Vía Campesina Internacional en la que participan aproximadamente 100 jóvenes, hombres y mujeres de 47 países alrededor del mundo, quienes durante dos días podrán reflexionar sobre la importancia de la juventud para El fortalecimiento de este gran movimiento campesino, para la Soberanía Alimentaria y la Agroecología Campesina.

La mística de apertura estuvo a cargo de las y los jóvenes campesinos de Europa y fue una representación de nuestra identidad, destacando las herramientas típicas del campo, e instrumentos como el cuerno vasco que es símbolo de la cultura local.

En esta Asamblea que tiene lugar cada cuatro años están presente delegados y delegadas de todas las regiones de La Vía Campesina, quienes durante su presentación entonaron con mucho júbilo consignas como: “porque la tierra nos pertenece los jóvenes lucharemos hasta el final”, “Juventud todos y todas a construir poder popular”, “Centroamérica unida jamás será vencida”, “Juventud caribeña, energía, entusiasmo, siempre sueña”. Etc.

Con el objetivo de ir dando forma al contenido de esta IV Asamblea las y los jóvenes compartieron respuestas a preguntas como: ¿Por qué es importante la articulación de jóvenes para el sector campesino?, ¿Qué significa para la organización la participación de la juventud? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen las y los jóvenes? ¿Qué hacer para mejorar su participación? Las respuestas fueron surgiendo de los distintos debates y discusiones.



Por ejemplo la formación de campesinos, la agroecología campesina como un modo de vida y la conexión campo – ciudad –“Queremos cambios en el campo, pero también necesitamos el involucramiento de la gente urbana en este proceso”- expresó Alazne Intxauspe de EHNE Bizkaia.

Por la tarde trabajaron en 4 temas prioritarios para las y los jóvenes: Acceso a tierra y derechos de los campesinos, formación en agroecología, comunicación, cambio climático y migración. Las propuestas políticas concretas incluían el fortalecimiento de alianzas entre agricultores y con pescadores, pastores, trabajadores rurales y urbanos. Además se propuso construir una campaña colectiva en torno a la migración, específicamente entre África y Europa. En cuanto a la formación agroecológica la capacitación técnica debe ir acompañada de capacitación política. Se acordó que los jóvenes agricultores deben recibir apoyo para que sus voces sean escuchadas dentro y fuera del movimiento. De la Asamblea surgirá un documento final que contemple las conclusiones del debate de las y los jóvenes, mismo que será presentado en la Conferencia General entre los días del 19 al 22 de julio.

Las y los jóvenes saben que se enfrentan a grandes retos, lograr la verdadera participación de la juventud no es fácil, sin embargo en las palabras de Paula Gioia de la organización Abl en Alemania “Los jóvenes tenemos una gran oportunidad, ¡se llama La Vía Campesina. Los jóvenes no somos solamente futuro, nosotros somos el presente también, si no tenemos presente, no hay futuro”.

Solidaridad

Los movimientos en defensa de la tierra en Euskal Herria se reunieron hoy con la juventud de La Vía Campesina, luego de celebrar una marcha de dos días llamada “Marcha en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Tierra. En su comunicado afirmaron “Nos sentimos identificados con La Vía Campesina y su lucha a favor de la Soberanía Alimentaria y es por eso que realizamos esta marcha montañera para denunciar la destrucción y los megaproyectos como el Tren de Alta Velocidad, las líneas de muy alta tensión y la extracción de gas, impulsando la alimentación local”.

#7ConfLVC Los movimientos en defensa de la tierra en Euskal Herria fueron recibidos por la IV Asamblea de la Juventud de @via_campesina. pic.twitter.com/6HbjHEPmdn — LA VIA CAMPESINA (@via_campesinaSP) 16 de julio de 2017

Los alimentos que diariamente se consumen en Euskal Herria recorren una media de 2500 km antes de llegar a la mesa. Nada extraño teniendo en cuenta que en esta población solo se produce el 3% del alimento que se ingiere. Paradójicamente, en las 1200 hectáreas que ocupa la geografía vasca se podrían cultivar alimentos vegetales para 60 000 unidades convivenciales. Pero en lugar de ello los “gestores” del Partido de Negocio Vasco (PNV) desertifican la tierra cementándola, sellando así el uso futuro para la juventud.

La lucha por tierra para los jóvenes campesinos en España; la experiencia de Juventudes Agrarias de COAG

El medio alternativo y popular Radio Mundo Real es parte de articulación comunicacional de los pueblos para darle cobertura a la VII Conferencia Internacional de la Vía Campesina que tiene lugar en el País Vasco, entrevistando a Sócrates y Mirelia, integrantes de la Confederación de Organizaciones Agrícolas Ganaderas, integrantes de la Vía Campesina Europa y participantes de la Asamblea de la Juventud de esta articulación internacional campesina.

El diálogo con los referentes juveniles campesinos -una dedicada a la producción agroecológica de hortalizas y su transformación en conservas, el otro en la avicultura, asimismo agroecológica- tuvo lugar en la primera jornada de la VII Conferencia de La Vía Campesina Internacional que se desarrollará hasta el 24 de julio en Derio, provincia de Bizkaia.

VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina

“¡Alimentamos nuestros pueblos y construimos movimiento para cambiar el mundo!” Con este lema, centenares de representantes de mujeres y hombres del campo del movimiento internacional La Vía Campesina se dirigen hacia el País Vasco del 16 al 24 de este mes de julio para celebrar su VII Conferencia.

La Conferencia Internacional de La Vía Campesina (LVC), celebrada cada cuatro años, consiste en la instancia más alta a través de la cual se deciden estrategias colectivas y se mantienen debates internos para un movimiento creciente que representa cerca de 200 millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.

(naiz.eus) - Mundua aldatzeko helburuarekin abiatu da Via Campesinaren VII. Nazioarteko Konferentzia Derion

Aurreneko hiru egunetan gazte eta emakume asanbladak egon dira ere, gaur goizean eman zaio hasiera ofiziala Via Campesinaren VII. Nazioarteko Konferentziari. Mundu guztiko laborariak elkartu dira Derioko Seminario Zaharreko areto nagusian ongi etorria jasotzeko, grinaz beterik.

Eskualdeka aurkeztu dituzte mundu osotik Deriora bertaratutakoak (800 laborari inguru), aurretik euskal kulturaz koloreztatu duten antzokian. Aurreskua, kaxarranka, euskal kantuak, zanpantzarrak eta nola ez, irrintziek ikusle atzerritarrak aho zabalik utzi dituzte. «Hainbat hizkuntza eta kultura batu gara gaurkoan», adierazi du Alazne Intxauspek, EHNE sindikatuko kideak.

Ska doinuekin aretoa zutitu da, eskuak elkar lotu eta elkartasuna adieraziz. Euskal boluntarioek baratzeko elikagaiak ere elkarbanatu dituzte bertan zeudenekin. Hori horrela, Elizabeth Mpofu Via Campesinako koordinatzaile nagusiak azaleratu du Euskal Herriak bere jaioterria gogoratzen diola: «Nire bigarren etxea da, hemengo elikagaiek Zimbawe gogorarazten baitidate».

Dantzan zegoen aretoa seriotasunera itzuli da arazo, behar eta hobekuntzez mintzatzean. Unai Arangurenek, Via Campesinako Europako ordezkaria eta EHNE-Bizkaiako kideak, jakinarazi du munduan hiru minututik behin baserri bat desagertzen dela. «Lauzpabost saltoki handiek merkatu guztia kontrolatzen dute», oroitarazi du. Horregatik, hazi, lur, baso eta uretara sarbide askea aldarrikatu du, politika justuak ezartzearekin batera. Era berean, Via Campesinaren borroka honetan gizartearen parte-hartzearen beharra aipatu du Arangurenek. «Hasiera eman zaion VII. Nazioarteko Konferentzia mundua aldatzeko aurrerapausoak emateko helburuarekin abiatu da», nabarmendu du.

Elizabeth Mpofuk, bestetik, erakunde publikoek konponbide faltsuak emateari uzteko aldarria egin du. «Gaur egungo agintariak ez dira egokiak, beraien buruetan bakarrik pentsatzen dute, zikinkeriaz beterik dauden transnazionalekin egiten dituzte akordioak». Aranguneren bide beretik jarraiki, Via Campesinako koordinatzaile nagusiak guztien konpromisoa eskatu du, «elkarrekin lan egiteko, izan ere gure etsaiak erraldoiak dira eta mundu guztiak lagundu behar du gure eskubideak lortzeko borroka honetan».