Venezuela alzó su voz en rechazo de las agresiones de Almagro

Este martes, el pueblo revolucionario atendió el llamado del presidente Nicolás Maduro, y demostró su fuerza combativa ante las acciones injerencistas que lleva adelante el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro contra Venezuela.

La movilización partió desde la plaza Morelos, donde se empezaron a concentrar diferentes movimientos desde tempranas horas de la mañana y culminó la esquina San Francisco donde ratificaron su compromiso antiimperialista.

Frases como, "La soberanía no se negocia ni se doblega", "Yankee go home", "Venezuela se respeta", "Fuera Alamagro", "No a la Carta Democrática", los venezolanos expresaron su rechazo a las agresiones que se encuentran gestando gobiernos imperialistas, que ante el evidente fracaso de la oposición nacional, intentan implementar un mecanismo agraviante.

Diosdado Cabello "La OEA es una institución en desuso" El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, destacó que la Organización de Estados Americanos es una institución en desuso, que no trabaja por el bienestar de los pueblos si no para rendir tributo a poderes imperiales. “Se ha demostrado la estupidez que existe en un organismo como la OEA que es capaz de tutelar a otros países”, señaló Cabello durante la movilización que se efectuó este martes en rechazo a las acciones intervencionistas gestadas por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro contra la Patria de Bolívar. En tal sentido, resaltó que en Venezuela existe un pueblo organizado, que ha salido a exigir que se respete la nación y su soberanía, y que no se rendirá ante los ataques imperiales. “Nosotros estamos marchando en favor de la Patria”, expresó. El dirigente exaltó que es imposible que ya en el país exista un gobierno distinto al promovido por la Revolución Bolivariana, ya que la población posee un alto nivel de conciencia patriótica. Del mismo modo, apuntó que las acciones tomadas por la oposición afectan a toda persona que haga vida en Venezuela, “esa amenaza potencial, gravísima, que hace la derecha al solicitar la activación de la carta democrática para que haya una invasión en la patria, afecta a todos los venezolanos”, sentenció. Sin embargó, reiteró el compromiso del PSUV y del pueblo venezolano en acompañar y respaldar cualquier acción que tome el presidente Nicolás Maduro, para garantizar la soberanía de la nación.

Vicepresidente El Aissami "OEA sigue siendo un ministerio a la orden del imperialismo para atropellar a los pueblos"

El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, sostuvo este martes que la Organización de los Estados Americanos (OEA) sigue siendo un ministerio a la orden del imperialismo para atropellar a los pueblos de América Latina.

Destacó el histórico discurso de la Canciller Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una mujer valiente.

“Hoy a esta hora simultáneamente están sesionando en este organismo decrepito llamado por el gran gigante Fidel Castro un 4 febrero de 1962 en un memorable discurso”, expresó al recibir la marcha en apoyo a la Patria y en rechazo al imperio norteamericano.

Dijo que el Libertador Simón Bolívar siempre advirtió la amenaza que representaban los Estados Unidos de América contra el desarrollo soberano de los pueblos libres. “Hoy vemos como las fuerzas oscuras pretenden de nuevo detener lo que es imposible. Ayer veíamos el memorable e histórico de nuestra hermana Canciller, Delcy Rodríguez, una mujer valiente como las mujeres venezolanas”, agregó.

Asimismo, comentó que el imperio norteamericano cree con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana detendrán a los pueblos. “Están equivocados, no conocen nuestra historia ni de dónde venimos; este pueblo más nunca se arrodillará al imperio”.

El Vicepresidente El Aissami agradeció al pueblo por todo el apoyo e instó a los ciudadanos, más allá del chavismo y revolucionarios, a trabajar por la paz en Venezuela.

“Lo que este señor (Almagro) pretende hacer acompañado por un puño de traidores de esta Asamblea Nacional no es sólo contra el Gobierno del Presidente Maduro o revolucionarios, va más allá”, apuntó.

Señaló que los pueblos de América Latina salieron a las calles para tomar las banderas del socialismo, independencia, soberanía y libertad. “Los pueblos nos han mandado a decir: Presidente Maduro resiste que la América se levanta”.