Nicolás Maduro "Pueblo venezolano dio muestra de la victoria que obtendrá el 30 de julio"

El mandatario venezolano agradeció a través de las redes sociales la determinación del pueblo que salió multitudinariamente a respaldar el simulacro electoral.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que la amplia participación de ciudadanos en el simulacro electoral constituyente es una muestra de la victoria contundente que obtendrán el 30 de julio.

"Este domingo 16 de julio hemos escrito el preámbulo de la gran victoria patriota que obtendremos en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, gracias a la determinación del pueblo venezolano que salió multitudinariamente a respaldar el Ensayo Electoral que convocó el CNE", publicó el mandatario en Facebook.

El jefe de Estado indicó que fue una jornada histórica ya que, "nunca antes un proceso de este tipo había recibido un respaldo tan contundente. Hasta altas horas de la noche han permanecido cientos de personas en las filas de los centros electorales".

"Agradezco al pueblo principalmente, por su confianza, por su apoyo, que nos da la certeza de la victoria contundente que tendremos dentro de dos semanas y de que construiremos todos juntos, la paz y la soberanía", añadió.

(AVN) - Tibisay Lucena: El 30 de julio Venezuela va a ir a votar en paz

El proceso de ensayo electoral realizado este domingo, de cara a los comicios para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), evidencia el talante de la población electoral del país, que acudirá en paz a la jornada del 30 de julio, expresó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena.

"No me sorprende que el país esté participando en sus actividades políticas en gran tranquilidad, porque eso es lo que somos. El 30 de julio Venezuela va a ir a votar en paz", expresó, en transmisión de Telesur.

Luego de participar en el ensayo nacional, Lucena informó que la plataforma electoral ha funcionado con total normalidad, y se han verificado los procesos internos y logísticos del proceso comicial durante la jornada.

"La plataforma electoral ha estado funcionando muy bien, la participación ha estado bien. Este ensayo para nosotros (Poder Electoral) sirve para probar procesos internos y de logística, y para el pueblo de Venezuela sirve para familiarizarse con sistema que se implementará el próximo 30 de julio", indicó.

Respecto al "plebiscito" convocado al margen de la ley por la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD), la rectora indicó que esto es "un ejercicio político sin consecuencias jurídicas", y recordó que el proceso de convocatoria a referendo revocatorio -que sí está establecido en la constitución- que llevó adelante la derecha en 2016, fue anulado por decisión de la propia dirigencia opositora.

"Ellos (la MUD) hicieron una solicitud, la tuvieron que hacer cuatro veces, las atendimos inmediatamente, y se comenzó el proceso de solicitud (de referendo). Luego hubo una serie de delitos y fraudes en la recolección de las manifestaciones de voluntad que nosotros (CNE) definimos y pasamos al Ministerio Público, y se hicieron demandas ante los tribunales competentes, y nosotros continuamos con el proceso hasta que un tribunal nos ordenó suspender, y así lo hicimos, por la existencia de 680.000 manifestaciones de voluntad que se hicieron en fraude a la ley", detalló.

Asimismo Lucena ratificó que sólo los partidos y organizaciones políticas que pasaron de forma satisfactoria el proceso de renovación de las nóminas para su validación, podrán participar en las próximas elecciones regionales del 10 de diciembre.

"En relación con las elecciones convocadas para diciembre, debemos recordar que algunas organizaciones con fines políticos no participaron en diferentes procesos electorales, y las que lo hicieron no alcanzaron el 1% de los votos. Existe una Ley (de partidos políticos), que es de 1964, que establece que los partidos que caen en estos dos criterios deben atravesar un proceso de validación de sus organizaciones. 61 organizaciones, en los meses de marzo abril y mayo estuvieron participando en la validación y recolección de firmas en respaldo a sus organizaciones. Aquellas que alcancen el número conforme a la ley pueden participar en las elecciones regionales, las que no, quedan en estatus de ilegalidad automáticamente", explicó.

Sencillo y rápido

Lucena destacó que el ensayo ha constatado que el proceso para elegir a los integrantes de la ANC el próximo 30 de julio es muy sencillo y rápido.

"Hemos observado que el tiempo promedio es de 16 segundos frente a la máquina de votación, porque es una manera muy sencilla de votar, en la herradura, el tiempo de votación es de menos de un minuto", precisó desde el Liceo Andrés Bello, en Caracas, donde evaluó el desarrollo de la jornada.

Refirió que para esta jornada el órgano rector ha activado en el país 496 centros de votación en todos los municipios. En las jurisdicciones capitales, estos puntos cuentan con la herradura completa para que los electores puedan realizar su ejercicio en la totalidad de las etapas del proceso comicial, mientras que en los otros casos están dispuestas las máquinas electorales para practicar el sufragio directamente.

"Estamos certificando la funcionalidad de la máquina de votación", indicó la rectora, quien recordó que se han activado 1.942 mesas electorales con el mismo número de operadores, 496 coordinadores de centros de votación, 345 coordinadores municipales, aparte del Centro Nacional de Soporte y los centros de atención regional.

Lucena expresó que en esta jornada igualmente se están probando los mecanismos de coordinación logística entre los entes que participan en los procesos electorales, para ajustar detalles que hagan más eficiente la votación el 30 de julio.

La rectora también indicó que están revisando otras medidas a adoptar el 30 de julio, que se sumarán a la declaratoria de los centros de votación como zonas de seguridad, la ampliación del perímetro de resguardo a 500 metros y la toma de los recintos desde el 23 de julio próximo.

Observación nacional

Además del acostumbrado acompañamiento internacional, el evento electoral de la ANC contará con observadores nacionales.

Lucena explicó que la decisión se basa en la característica novedosa de estos comicios, referente a la participación masiva de diversos sectores de la sociedad. "Estamos llamando a diferentes sectores para que ellos se organicen para la observación nacional, será algo adicional" que resaltará aún más la transparencia del proceso.

Precisó que el plebiscito convocado por la oposición venezolana, es una actividad política que no tendrá relevancia jurídica.

"Espero que no se generen expectativas con los resultados de esa consulta electoral, que no generen hechos de violencia, que estén claros de que ese proceso no tiene validez, ellos pueden preguntarse lo que quieran, pero que no se confundan con la valoración de esta actividad", refirió.

Lucena recordó que la elección de los 8 candidatos a la ANC por los pueblos indígenas se hará para el 1º de agosto.

El canciller venezolano Samuel Moncada informó este domingo en la noche que el expresidente mexicano Vicente Fox ha sido declarado “persona non grata” debido a varias declaraciones de carácter injerencista emitidas este domingo.

“Ellos vienen siempre diciendo que Venezuela es una dictadura, entran y salen cuando quieren, dicen barbaridades, insultan al gentilicio venezolano, insultan a las autoridades venezolanas, son unos provocadores de oficio que vienen a un montar un circo tratando de ver si los expulsan”, señaló. “Quieren montar un circo, diciendo que ‘la dictadura’ los persiguió”.

“El Presidente de la República ha sido extremadamente tolerante con estos mercenarios, pero ya nosotros estamos agotados en nuestra presencia, porque ellos vienen a jugar con la vida de los venezolanos, despúes se van en un avión, cobran su dinero, se van corriendo y no les importa lo que dejan detrás”, dijo Moncada.

“La promoción del crimen no puede ser aceptada”, señaló el canciller.

Durante el día, Fox dio diferentes declaraciones acusando al gobierno de ser una dictadura, y animando a los venezolanos a “salir” de él. “Paso a paso, voto a voto, la dictadura saldrá”, dijo.

Indicó Moncada que Fox ha sido declarado persona non grata, lo que significa que “esa persona no es aceptable, no es tolerable, no es permisible. Su permanencia en Venezuela es dañina, la declaramos como una persona que perjudica al pueblo venezolano, y que viola las leyes venezolanos porque es un extranjero que no puede meterse en los asuntos venezolanos”.

“El significado práctico de esto es que este señor no viene más a Venezuela. Se le negará la entrada porque es un agente perverso que viene a provocar la muerte y la destrucción”. Enfatizó que es “una persona indeseable”.

“Para bien de Venezuela, el Sr. Fox ya no se encuentra en el país. Y su ponzoña perderá efecto sobre nuestro pueblo. Como medida profiláctica de protección para nuestro pueblo, el Sr. Fox no podrá regresar nunca más a Venezuela”.

Fox, junto a Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, visitaron Venezuela como invitados de la oposición con el fin de participar como “observadores” de un supuesto “plebiscito” o consulta interna realizada este domingo, que busca legitimar acciones para intentar derrocar al Presidente venezolano, Nicolás Maduro.