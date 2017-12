Chavismo conquistó más de 300 alcaldías este domingo

Las fuerzas del chavismo conquistaron este domingo más de 300 alcaldías de los 335 municipios del país, indicó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Plaza Bolívar de Caracas, ante una concentración de militantes revolucionarios para celebrar lo que calificó como una nueva victoria electoral de la Revolución Bolivariana.

Desde el centro de Caracas, donde se celebra el triunfo de Erika Farías como alcaldesa del municipio Libertador, el jefe de Estado indicó que el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) conquistó las alcaldías de las principales ciudades y municipios capitales del país, como Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maturín, Barcelona, Puerto la Cruz y Ciudad Bolívar.

“Han votado 9 millones 340.000 votantes. Récord en una elección municipal, por encima de los llamados a la abstención. Más del 47% de participación. Nueve millones por el buche a la oligarquía nacional, la oligarquía que tuvo miedo de medirse, porque estoy seguro que de tú a tú íbamos a obtener igualmente una gran victoria”, expresó Maduro en transmisión de VTV.

El Presidente celebró el triunfo del candidato del Psuv a la Gobernación del estado Zulia, elección que fue repetida este domingo 10 de diciembre tras el desacato de Juan Pablo Guanipa ante la Asamblea Nacional Constituyente que significó su ausencia absoluta en la Gobernación, luego de ser electo en los comicios regionales del pasado 15 de octubre.

“Además quiero felicitar al nuevo gobernador del Zulia, Omar Prieto. Hoy podemos decir oficialmente: la Revolución ha ganado 19 Gobernaciones, con la Gobernación del Zulia, con 57% de los votos populares, de uno de los estados con más votantes del país”, aseveró.

Maduro felicitó a los alcaldes electos de la oposición nacional, “felicidades por su victoria en El Hatillo, Chacao, Baruta (Miranda), San Cristóbal (Táchira). Felicito a los partidos políticos opositores que participaron en esta elección”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó la noche de este domingo los resultados de los comicios municipales celebrados durante la jornada, donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo la victoria en la mayoría de las jurisdicciones. A continuación los datos del primer boletín:

- Estado Zulia

Gobernador Omar Prieto del PSUV con 694 mil 896 votos lo que representa 57,3%

- Distrito Capital

Municipio Libertador: Érika Farías del PSUV con 491 mil 328 votos lo que representa 66,17%

- Estado Anzoátegui

Municipio Bolívar: Luis José Marcano del PSUV con 82 mil 609 votos lo que representa 59,05%

Municipio Sotillo: Herminia García del PSUV con 46 mil 775 votos lo que representa 55,51%

- Estado Apure

Municipio San Fernando: Ofelia Padrón del PSUV con 37 mil 751 votos lo que representa 76,78%

- Estado Aragua

Municipio Girardot: Pedro Bastidas del PSUV con 99 mil 259 votos lo que representa 75,69%

Municipio Santiago Mariño: Johana Sánchez del PSUV con 40 mil 986 votos lo que representa 66,19%

- Estado Barinas

Municipio Barinas: Nancy Pérez del PSUV con 52 mil 24 votos lo que representa 65,53%

Municipio Antonio José de Sucre: Belquis Pidiacci con 11 mil 852 votos lo que representa 62,44%

- Estado Bolívar

Municipio Caroní: Tito Oviedo del PSUV con 113 mil 053 voto lo que representa 68,22%

Municipio Heres: Sergio Hernández del PSUV 51 mil 356 votos lo que representa 63,5%

- Estado Carabobo

Municipio Puerto Cabello: Juan Betancourt del PSUV con 48 mil 191 votos lo que representa 70,56%

Municipio Valencia: Jesús Márvez del PSUV con 161 mil 087 votos lo que representa 70,36%

- Estado Cojedes

Municipio Tinaquillo: Luis Yoyote del PSUV con 23 mil 383 votos lo que representa 86.57%

Municipio Ezequiel Zamora: Rafael Alemán del PSUV con 28 mil 519 votos lo que representa 68,42%

- Estado Falcón

Municipio Carirubana: Alcides Goitía del PSUV con 51 mil 030 votos lo que representa 69,16%

Municipio Miranda: Pablo Acosta del PSUV con 35 mil 833 votos lo que representa 50,36%

- Estado Guárico

Municipio Mirianda: Francisco Graterol del PSUV con 29 mil 513 votos lo que representa 73,45%

Municipio Roscio: Mayerling Colmenarez del PSUV con 30 mil 733 votos lo que representa 63,82%

- Estado Lara

Municipio Iribarren: Luis Jonás Reyes del PSUV con 199 mil 981 votos lo que representa 71,8%

Municipio Torres: Edgar Carrasco del PSUV con 42 mil 819 votos lo que representa 80,36%

- Estado Mérida

Municipio Alberto Adriani: Mesin Abau Asin del PSUV con 25 mil 418 votos lo que representa 54,52%

- Estado Miranda

Municipio Guaicaipuro: Wisely Álvarez del PSUV con 57 mil 282 votos lo que representa 69,06%

Municipio Sucre: José Vicente Rangel del PSUV con 117 mil 740 votos lo que representa 59,85%

- Estado Monagas

Municipio Ezequiel Zamora: Raúl Brazón del PSUV con 13 mil 103 votos lo que representa 61,19%

Municipio Maturín: Wilfredo Ordaz del PSUV con 116 mil 458 votos lo que representa 75%

- Estado Nueva Esparta

Municipio Mariño: Francisco González del PSUV con 22 mil 802 votos lo que representa 54,44%

- Estado Portuguesa

Municipio Guanare: Oscar Novoa del PSUV con 47 mil 008 votos lo que representa 82,4%

Municipio Páez: Efrén Pérez del PSUV con 43 mil 874 votos lo que representa 87,65%

- Estado Sucre

Municipio Bermúdez: Nilcia Villegas del PSUV con 30 mil 865 votos lo que representa 63,28%

Municipio Sucre: Luis Sifontes del PSUV con 80 mil 404 votos lo que representa 71,65%

- Estado Táchira

Municipio Cárdenas: Richard González del PSUV con 13 mil 820 votos lo que representa 44,56%

Municipio San Cristóbal: Gustavo Delgado de Copei con 47 mil 142 votos lo que representa 53,78%

- Estado Trujillo

Municipio Trujillo: Angerson Hernández del PSUV con 18 mil 053 votos lo que representa 82,02%

Municipio Valera: Hiroshima Vásquez del PSUV con 34 mil 759 votos lo que representa 80,66%

- Estado Yaracuy

Municipio San Felipe: Carlos Gamarra del PSUV 28 mil 112 votos lo que representa 78,56%

Municipio Peña: Juan Parada delPSUV con 22 mil 314 votos lo que representa 81,31%

- Estado Zulia

Municipio Maracaibo: Willy Casanova del PSUV con 224 mil 808 votos lo que representa 50,38%

Municipio San Francisco: Dirwins Arrieta del PSUV con 86 mil 127 votos lo que representa 58,51%

- Estado Amazonas

Municipio Atures: José Zamora del PSUV con 24 mil votos lo que representa 91,18%

- Estado Delta Amacuro

Municipio Tucupita: Loa Tamaronis del PSUV con 27 mil 426 votos lo que representa 63,96%

Municipio Casacoima: Edgar Gumán con 6 mil 134 lo que representa 53,74%

- Estado Vargas

Municipio Vargas: José Alejandro Terán del PSUV con 105 mil 146 votos lo que representa 85,57%

(Correo del Orinoco) - Pueblo venezolano reafirmó su apoyo a la Revolución Bolivariana, por Manuel Abrizo

Venezuela amaneció hoy con un mapa prácticamente pintado de rojo, luego de que el chavismo se impusiera en la mayoría de las alcaldías del país gracias a una contundente demostración de fuerza y al aceitado trabajo de su maquinaria. Incluso, la gobernación del Zulia se suma de nuevo al bando patriota luego de que se perdiera esa plaza en la contienda del pasado 15 de octubre. Con los comicios de ayer, se consolida la atmósfera de paz en el país, se fortalece la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el chavismo ejerce control territorial y político en cada uno de los estados y Venezuela se pavonea ante el mundo por la fortaleza de su democracia. En este panorama, el presidente Nicolás Maduro emerge como la figura descollante en un año difícil en el que todos los demonios, internos y externos, se juntaron en un ataque despiadado contra la Revolución Bolivariana.

Nicolás Maduro, quien ayer en la madrugada apareció en las pantallas de VTV tomándose un café junto a su esposa Cilia Flores, se mostraba optimista sobre la jornada de ayer, mientras en los claros del amanecer detrás de la pareja presidencial aparecía el cerro Warairarepano. Maduro señaló que Venezuela es “campeona mundial de libertad y democracia”, por haber realizado 24 procesos electorales en apenas 18 años, un palmarés que ningún país en el mundo, ni sistema de gobierno, puede ostentar sin mancha. A las cuatro de la tarde se fue a votar a su centro de votación ubicado en el 23 de Enero. El pasado 30 de julio, con la elección de la ANC, sorprendió a propios y extraños al convertirse en el Presidente que ha ido a votar más temprano, a las seis de la mañana, mientras que ayer, quizá haya sido el que lo ha hecho más tarde.

Maduro redondeó con éxito un año que resultó extremadamente complicado: neutralizó en la OEA las maniobra de Luis Almagro, secretario general, quien con apoyo de Estados Unidos y de los países con gobiernos de derecha intentó aplicar la Carta Democrática. En contraataque, el Presidente ordenó el retiro de nuestro país de esa organización. Paralelamente, enfrentó el acoso político y económico promovido por la derecha criolla junto a sus socios externos, enfrentó la violencia guarimbera con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, diversificó la canasta de monedas para enfrentar las sanciones económicas impuestas por Donal Trump, ideó el Carnet de la Patria para hacer más eficiente la atención al pueblo mediante las misiones sociales. Adicionalmente, le “tumbó” el discurso a la oposición sobre la supuesta dictadura y su exigencia a elecciones al convocar a comicios para elegir a gobernadores y alcaldes por medio de la ANC. Finalmente, logró sentar a la oposición en la mesa de diálogo gracias al respaldo de República Dominicana y el acompañamiento internacional. Días antes de estos comicios municipales, Maduro anunció la creación del petro, una criptomoneda respaldada con una diversidad de materias primas, sobre todo petróleo, oro, gas y diamante, que permitirá enfrentar el cerco económico internacional, recuperar la economía venezolana y estabilizar nuestro sistema monetario.

El diplomático Roy Chaderthon Matos dijo ayer después de votar que el primer semestre de 2017 se caracterizó por la incineración y la destrucción (en referencia a la violencia guarimbera de la derecha), mientras que en el segundo semestre se fortalecieron nuestras libertades.

El tiro por la culata

Un analista asociado a la derecha política venezolana y a las organizaciones empresariales, Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanálisis, expresó la semana pasada que los resultados de los comicios “no tendrán una interpretación convencional”, debido a la abstención que se espera, ya que los partidos principales de la MUD se negaron a participar, sin embargo cree que a la oposición le irá peor que lo que reflejan las encuestas. León, quien en las pasadas elecciones de gobernadores vaticinó el triunfo de la oposición alegando que el chavismo no es mayoría, previo que la oposición en estos comicios municipales solo ganaría en aquellos municipios “hiper opositores”.

En los días previos a la jornada de ayer, asomaba como bastante posible un triunfo de las fuerzas revolucionarias en municipios como Baruta, Chacao y El Hatillo, bastiones de la oposición y escenario de la violencia guarimbera. Ayer, los centros electorales en esa zona del este de Caracas presentaban poca afluencia de votantes, las zonas residenciales lucían solitarias y no se respiraba en el ambiente la disposición de acudir a votar.

El dirigente Diosdado Cabello ha mostrado reiteradamente en su programa televisivo Con el Mazo Dando, un mapa de Venezuela pintado de rojo de norte a sur y de este a oeste. Allí se incluye al estado Miranda, cuya gobernación, una plaza fuerte de la oposición y del partido Primero Justicia, cayó en manos del “oficialismo” en la persona de Héctor Rodríguez.

“El 10 de diciembre tendremos un nuevo amanecer y una mapa rojo rojito”, ha dicho, palabras más, palabras menos, un sonriente Diosdado Cabello en su espacio en VTV.

Al votar ayer en el estado Monagas, Diosdado Cabello consideró que una victoria revolucionaria en la mayoría de las alcaldías permitirá consolidar definitivamente el Poder Popular en el país.

Allí, Cabello estimó que hay posibilidades de que el chavismo obtenga el triunfo en todas las alcaldías y consideró: “Más que acercarnos al pueblo tenemos que darle el poder al pueblo, y estas elecciones son parte de ello”.

En los corrillos políticos se afirma que a la oposición le salió “el tiro por la culata” con el anuncio de que no participaría en las elecciones municipales bajo el pretexto de que no existen garantías electorales, y que guardarían sus fuerzas para las elecciones presidenciales previstas para el año entrante. Muchos de sus dirigentes desatendieron el llamado de no participar y se inscribieron con otras tarjetas o grupos electorales, bajo el argumento de que había que preservar los espacios conquistados.

En el bando chavista, el proceso de escogencia de candidatos y la campaña electoral transcurrió sin mayores traumas, excepto el episodio de Caracas, en el que Érika Farías, abanderada del PSUV y del Polo Patriótico, y Eduardo Samán se disputaron la alcaldía en una campaña con ciertas fricciones, sobre todo en las redes sociales. Sin embargo, Érika Faría prácticamente llegó cabalgando a la meta, hablando en términos hípicos.

La colina de la paz

El fortalecimiento del proceso democrático venezolano, sobre todo ante la matriz mediática de la dictadura, que ahora se queda sin argumentos, y la consolidación de la paz se mencionan como dos poderosos activos que deja el proceso de ayer, celebrado en una fecha memorable para el chavismo, la de la Batalla de San Inés, en la que hace 158 años el general Ezequiel Zamora, al frente de un ejército popular, propinó una contundente derrota a las tropas del Gobierno conservador.

El canciller Jorge Arreaza así como otros dirigentes pesuvistas equipararon la hazaña zamorana de ayer con la gesta que el pueblo venezolano libra hoy en condiciones apremiantes de guerra económica, caracterizada por una alta inflación inducida, reducción de la producción de alimentos y medicinas, ocultamiento de la moneda, ataques desde Colombia, que ampara el contrabando, y saboteo de los servicios públicos.

Jorge Rodríguez, quien suele aparecer en horas de la tarde en la televisión con una sonrisa generalmente de triunfo, alabó la alta participación del pueblo venezolano y expuso que se había conquistado “la colina de la paz”.

Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, también resaltó el momento histórico que vive Venezuela y señaló que el proceso electoral venezolano se gestó con la Revolución Bolivariana, “que permitió la inclusión de muchos sectores, por lo que hoy Venezuela muestra una vigorosa democracia y un sistema electoral como no existe en ninguna parte del mundo”.

Delcy Rodríguez aseguró que por intermedio de la Asamblea Nacional Constituyente se seguirá garantizando la paz y el diálogo en pro del bienestar de todos los venezolanos.