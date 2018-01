Campaña mediática generó 3.880 noticias negativas contra Venezuela en 2017

Medios de comunicación estadounidenses generaron un total de 3.880 noticias negativas de Venezuela en 2017, esto como parte de una campaña mediática contra la Patria de Bolívar, así lo informó este viernes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

“Se contaron 3.880 noticias negativas… En enero 130 noticias negativas, en febrero 131, en estos medios norteamericanos, a veces (publicadas) en primera plana”, afirmó el Primer Mandatario nacional desde el Palacio de Miraflores.

En transmisión de Venezolana de Televisión, el Jefe de Estado explicó que el canciller Jorge Arreaza le entregó el informe donde se detalla la campaña mediática estadounidense desarrollada contra la patria de Bolívar en el año 2017.

“De este estudio que hizo un conjunto de profesionales se concluyó lo que es la regularidad de la campaña en los medios de comunicación de EEUU y desde EEUU para el mundo, la guerra mundial comunicacional contra el Gobierno Bolivariano, contra mí como ser humano, contra el pueblo de Venezuela, contra la Revolución”, expuso.

Destacó que durante los meses en los que se desarrollaron en el país los hechos terroristas conocidos como guarimbas se difundieron 439 noticias negativas que se publicaron casi todos los días en primera plana en la mayoría de los medios estadounidenses.

“505 (noticias negativas publicadas) en mayo, 385 en junio y en el mes de julio 531, en agosto alcanzó 618 y como llegó la paz en Venezuela con la Asamblea Nacional Constituyente baja sus niveles hasta llegar en diciembre a 166 noticias negativas”, resaltó.

Recomendó al ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y al canciller Arreaza realizar una rueda de prensa donde se explique en detalle toda la información que resultó del estudio.

Bloomberg generó mayor cantidad de noticias negativas

El mandatario nacional subrayó que Bloomberg, el medio de comunicación financiero de EEUU fue el que generó más noticias negativas contra Venezuela con 245 notas difundidas. En segundo lugar está el Miami Herald y el tercer lugar lo ocupa The Washington Post.

“Quienes han invertido en acciones en Miami Herald son los corruptos que se llevaron los dólares de Venezuela ahora tiene influencia casi decisiva en todo lo que sacan en el Miami Herald en las redes sociales, en la prensa escrita”.

Mencionó que otros medios como CNN, New York Times, CBS, Fox News, participaron en lo que el Mandatario nacional calificó como una guerra comunicacional contra Venezuela que busca justificar la agresión contra Venezuela.

Reuters, por su parte, es la agencia de noticias que más notas negativas generó sobre Venezuela en 2017, mientras que Associated Press (AP) la sigue en segundo lugar.

(teleSUR) - 3.880 noticias negativas sobre Venezuela se publicaron en 2017

El mandatario venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones sobre el ataque de los medios internacionales.

La agencia Reuters publicó la mayor cantidad de noticias negativas sobre Venezuela, como parte de la guerra mediática contra el país y su gobierno.

Solo en 2017 las corporaciones mediáticas de Estados Unidos (EE.UU.) generaron 3.880 noticias negativas sobre Venezuela, denunció este viernes el presidente Nicolás Maduro.

De la cifra total, 1.860 noticias se generaron durante las protestas violentas (guarimbas) de sectores extremistas de la oposición venezolana entre abril y julio del año pasado.

El mandatario reiteró que el bombardeo de noticias negativas forma parte de la guerra mediática contra Venezuela y, específicamente, el Gobierno Bolivariano.

La agencia de noticias Reuters lideró la emisión de noticias negativas sobre el país suramericano en 2017 con el 60 por ciento de informaciones (replicadas por The New York Time), seguida de cerca por la Associated Press (AP) con 31 por ciento de notas, publicadas por el Washington Post, Miami Herald y ABC News. En tercer lugar la Agence France-Presse (AFP), con 9 por ciento.

"Generan la noticia, el reporte, como una guerra mediática sistemática y luego la reproducen en la prensa, en la televisión, en la radio", expresó el presidente venezolano.

(Últimas Noticias) - Jorge Rodríguez denunció campaña mediática contra Venezuela

El sistemático ataque mediático que se promueve desde medios de comunicación y agencias de noticias internacionales contra Venezuela tiene como objetivo abonar el terreno para tratar de doblegar a la Revolución Bolivariana y al pueblo, denunció este sábado el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en rueda de prensa.

Denunció que las agencias de noticias Reuters, AP y AFP, han emitido noticias que a hacen ver que en el país se desarrolla una guerra.

“El presidente Nicolás Maduro, mostró al mundo un estudio donde se constata una verdadera guerra psicológica y comunicacional contra el pueblo de Venezuela. Cuando estas agencias de noticias extranjeras o medios de comunicación de Estados Unidos y Europa se dedican a publicar durante el 2017 3.880 noticias negativas sobre Venezuela“, expresó en rueda de prensa desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

“Más de 10 noticias diarias en promedio contra Venezuela. Lo hacen con el fin de abonar el terreno para lograr o buscar lo que nunca van a lograr: doblegar a la patria venezolana. Doblegar al pueblo de Venezuela“, manifestó.

Agregó que se trata de una “guerra asqueante” que busca que las personas en el mundo estén desinformadas sobre lo que realmente pasa en Venezuela, así como promover el distanciamiento entre venezolanos por pensar distinto, reseñó AVN.