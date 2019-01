Sanciones a PDVSA: combustible para una guerra

John Bolton, asesor de seguridad nacional de la administración de Donald Trump, anunció este lunes 28 de enero la confiscación de hecho de activos venezolanos y la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) en suelo estadounidense.

Mediante una acción de bloqueo financiero, el gobierno norteamericano procedió mediante la Casa Blanca en conjunto con la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos a cargo de Steven Mnuchin, a congelar los activos de Venezuela e iniciar una acción de arbitraje por parte de las autoridades estadounidenses a favor del "gobierno de transición", orquestado y apoyado por Washington, liderado por Juan Guaidó de Voluntad Popular (VP).

El secretario del Tesoro estadounidense y su oficina que regula los activos extranjeros en ese país (OFAC, por sus siglas en inglés) ha añadido que estas acciones contra PDVSA constan del congelamiento de unos 7 mil millones de dólares en activos de la petrolera estatal venezolana, en adición a una pérdida estimada por el propio departamento de 11 mil millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

El anuncio se produce en medio de una serie de declaraciones desde la Casa Blanca en apoyo a la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela.

"Continuaremos utilizando todas nuestras herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Guaidó", afirmó Mnuchin, indicando que el "camino del alivio de las sanciones" a PDVSA es a través de la "transferencia expedita del control" a ese diputado o a un gobierno subsecuente. Dejando clara la posición de arbitraje y control de bienes soberanos venezolanos en suelo estadounidense, en violación abierta al derecho internacional y sin ninguna resolución de un ente que respalde mayoritariamente ese tipo de acciones.

Impactos en el mercado petrolero

Mnuchin afirmó que las refinerías estadounidenses podrán continuar operando con el uso actual del petróleo venezolano, y las compañías estadounidenses podrán seguir comprando ese recurso, pero advirtió que los pagos serán redirigidos a cuentas que supuestamente manejaría el equipo de Guaidó.

Ante la preocupación de que la decisión resulte en un desabastecimiento petrolero con repercusión global, Mnuchin aseguró que las reservas de crudo estadounidenses son capaces de mitigar el impacto y mantener bajo control los precios de los combustibles en Estados Unidos.

Usurpación en el control de los activos venezolanos

Bolton, el secretario de Estado Mike Pence y el senador cubano-estadounidense Marco Rubio habían declarado previamente que los activos venezolanos pasarían al control de Juan Guaidó, creando desde este punto una usurpación sobre el manejo de activos soberanos a la figura de gobierno artificial de VP por instrucción de Washington.

The U.S. has given control of U.S. bank accounts of the Venezuelan government & Venezuelan Central Bank over to the legitimate government of Interim President @jguaido.https://t.co/W1OaLjaabw #WinterIsComing